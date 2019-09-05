Вильнюс, , 11:59 — REGNUM Долгосрочная цель Литвы — переход на нейтральную для климата энергетику к 2050 году, заявил на экономическом форуме в польской Крынице министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 5 сентября. Ставку в развитии «зелёной энергетики» он делает на производство солнечных модулей.

В Пример Вайчюнас привёл запуск солнечной электростанции нового поколения в Днепропетровской области на Украине, которую построила литовская компания SoliTek. Мощность электростанции составляет 2МВт, а инвестиции в строительство составили 2,6 млн евро.

По словам Вайчюнаса, это «самая современная в Европе солнечная электростанция». Однако развитию солнечной энергетики, по его словам, могут помешать производители солнечных батарей из третьих стран, поскольку из-за разных стандартов их продукция может оказаться конкурентоспособнее. В связи с этим литовский министр призвал принять на территории ЕС конкретные требования, которые защитят местного производителя.