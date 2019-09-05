Вильнюс, , 11:57 — REGNUM Председатель Банка Литвы (Центробанк) Витас Василяускас на экономическом форуме в канадском Торонто во время своего выступления предсказал новый мощный экономический кризис, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 5 сентября. Слова Василяускаса цитирует пресс-служба ЦБ Литвы. По его мнению, об этом свидетельствует множество признаков в мировой экономике: торговые войны, замедление роста экономики Китая и едва ли не рецессия в Германии.

«Когда бьют в барабаны войны, нет безопасной заводи, а небольшие и открытые для торговых путей экономики становятся особенно уязвимы», — сказал Василяускас, добавив, что именно такой уязвимой экономикой является литовское хозяйство.

По его мнению, «достигшая самого низкого за десятилетие уровня развития экономика Китая» и «Германия, которая оказалась на грани технической рецессии», — всё это явные признаки возможного экономического кризиса.