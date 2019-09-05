Чебоксары, , 11:56 — REGNUM В Чувашии сегодня, 5 сентября, на сессии Госсовета республики большинством голосов одобрили установление величины прожиточного минимума в регионе. Оппозиция отметила, что показатель не меняется три года, и «это издевательство». Власти ссылаются на то, что показатель рассчитывается не для «того, чтобы ответить на вопрос, хватает или не хватает», а «для оценки уровня жизни и реализации социальных программ», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Минтруд предложил величину прожиточного минимума пенсионера в Чувашии на 2020 год предлагается установить на уровне 2019 года — в размере 7953 рублей.

В министерстве труда республики напоминают, что данный показатель необходим для установления социальной доплаты к пенсии. В результате доплату к пенсиям в Чувашии получат 32 тыс. пенсионера, на что потребуется порядка 700 млн рублей.

Оппозиция высказала мнение, что данный показатель — «это издевательство», на такую сумму «прожить невозможно». На что глава минтруда Сергей Димитриев заявил, что прожиточный минимум рассчитывается «не для того, чтобы ответить на вопрос, хватает или не хватает», а «для оценки уровня жизни и реализации социальных программ». Также он сослался на наличие 35 учреждений социального обслуживания населения в республике, заверив, что никто из попавших в трудную жизненную ситуацию «не остаётся без внимания».

В минтруде Чувашии также поясняют, что показатель рассчитывается «путём умножения соотношения суммы величин прожиточного минимума пенсионера в Чувашии за I и II кварталы 2019 года и суммы величин прожиточного минимума пенсионера в целом» по России за данные кварталы на величину прожиточного минимума пенсионера по РФ на очередной финансовый год.

В ходе голосования за установление данного показателя прожиточного минимума проголосовало 35 депутатов, против — шестеро.

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