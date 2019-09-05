Ташкент, , 11:55 — REGNUM Соглашение о сотрудничестве подписали представители компании Orano из Франции и государственного комитета Узбекистана по геологии и минеральным ресурсам, сообщили в пресс-службе французской компании.

В рамках соглашения стороны планируют создать совместное предприятие, которое будет добывать уран в Навоийской области Узбекистана. Планируется, что доля Orano в предприятии составит 51%, Узбекистана — 49%.

Полевые работы планируется начать уже в первой половине 2020 года. Совместный проект позволит разработать инновационные решения для повышения производительности, добавили в Orano.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2019 года в рамках официального визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Индию подписано соглашение о долгосрочных поставках урана.

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