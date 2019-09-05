Москва, , 11:52 — REGNUM Специалисты группы «Полюс» завершили разведочное бурение на Сухом Логе — одном из крупнейших неосвоенных месторождений золота в мире. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Бодайбинское золото. Из собрания Рудольфа Берестенёва

Месторождение расположено Бодайбинском районе Иркутской области. Программа разведочного бурения на нём была запущена в 2017 году. Всего за это время было пробурено более 200 тыс. погонных метров.

В настоящий момент «Полюс» продолжает комплексный анализ проб. Предполагается, что результаты пробирного анализа будут получены в конце 2019 года. По результатам анализа компания в первом полугодии 2020 года ожидает обновленную оценку предполагаемых и выявленных минеральных ресурсов, а также первую оценку запасов Сухого Лога.

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