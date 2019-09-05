Москва, , 11:52 — REGNUM Не стоит удивляться очередным нотам протеста японского правительства по поводу того или иного российского острова Курильской гряды. Это уже добрая традиция наших соседей, они на фоне высокой плотности населения с трудом уживаются на нескольких японских островах, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель PR ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода, комментируя заявление Японии об на открытии рыбозавода на Шикотане.

«Япония с позором проиграла Вторую мировую войну и никак не может с смириться с ее последствиями. Японцам нужно смелее перевернуть страницу и начать жизнь в новой реальности, и желательно без исторического апломба и военных баз США.

Сегодня в ВЭФе (Восточный экономический форум) премьер-министр Японии Синдзо Абэ находится рядом с Владимиром Путиным в президиуме, он в числе ключевых спикеров форума. Политика не должна довлеть над экономикой и об этом прекрасно понимают наши японские соседи.

Токио может выиграть не только от участия в энергетических проектах, но и стать одним из крупнейших партнеров РФ в области международной кооперации, судостроении, освоению северного морского пути.

Новый рыбоперерабатывающий завод на острове Шикотан — это можно считать мелочью, и если наши восточные соседи будут на них обращать, то самые сладкие кусочки торта из крупнейших проектов на Дальнем Востоке достанутся Китаю, Южной Корее, Индии, Монголии и другим странам.

Сегодня крупные экономические державы не на словах, а через реальные крупные проекты наращивают сотрудничество с РФ на Дальнем Востоке. Поменяв риторику, Япония может только выиграть», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга заявил, что открытие на острове Шикотан рыбоперерабатывающего предприятия не останется без надлежащего ответа со стороны японского правительства.

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