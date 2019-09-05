Владивосток, , 11:52 — REGNUM Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что мусоросжигательный завод в Московской области способен на 10% обеспечить Москву электроэнергией. Он выступает 5 сентября на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке.

«Сфера обращения с отходами один из тех вопросов, на которых сделал акцент президент Путин в своём ежегодном послании Федеральному собранию. Я хочу привлечь внимание к тому факту, что японская компания в июле этого года получила заказ на строительство мусоросжигательного завода в Подмосковье мощностью 7600 тонн в день. Если сжигать в день 7600 тонн мусора, то этот завод будет производить электроэнергию, которую потребляют 1,5 млн человек. Тогда можно посчитать, что сжиганием мусора будет покрыто примерно 10% спроса на электроэнергию в городе Москва», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным на Восточном экономическом форуме во Владивостоке подтвердил намерение Токио работать над мирным договором с Москвой.