Москва, , 11:43 — REGNUM Региональный этап всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» — одного из флшагманских проектов платформы «Россия — страна возможностей» — стал крупнейшим событием в сфере ИТ на территории России.

В 40 хакатонах конкурса приняли участие 3 559 человек из 79 регионов страны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, хакатоны — соревновательные мероприятия, где специалисты в сфере информационных технологий, дизайнеры и управленцы в командах за 36 часов создают прототипы цифровых продуктов.

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Согласно опросу, респондентами, которого стали около 1600 участников конкурса, выяснилось, что большинство специалистов впервые приняли участие в хакатонах. 79% опрошенных признались, что ранее у них не было опыта участия в конкурсах такого формата. Для 15% «Цифровой прорыв» стал вторым или третьим хакатоном в профессиональной карьере.

Самая большая доля участников-дебютантов (более 90%) была представлена в Архангельске, Ижевске, Иркутске, Красноярске, Курске, Липецке и Омске. Почти 95% специалистов, впервые принявших участие в региональном этапе проекта «Цифровой прорыв», планируют и дальше участвовать в хакатонах.

Для 6% опрошенных участие в хакатоне стало привычным делом. Так, на московском этапе над решением в сфере транспорта работала «Команда имени Сахарова», для которой региональный этап «Цифрового прорыва» стал 20-ым хакатоном. Свой рекорд они побьют совсем скоро — на финале конкурса в Казани.

В очном этапе принимали участие специалисты старше 18 лет, но верхней возрастной границы не было. В финал соревнований прошли сразу несколько человек пенсионного возраста. Самым возрастным участником стал 76-летний Евгений Полищук из Санкт-Петербурга, который вместе со своей командой, вышел в финал.

Участники конкурса работали над прототипами цифровых продуктов в пяти основных номинациях — «Здравоохранение», «Государственное управление», «Образование и наука», «ЖКХ и городская среда» и «Транспорт и логистика». А также в специальном треке от генерального партнера Государственной корпорации «Росатом» — «Промышленные решения». Самой популярной среди команд стала номинация «Образование и наука» — она была заявлена в 29 городах из 40. Повышенный интерес к этой сфере обусловлен тем, что в конкурсе принимало участие большое количество студентов и недавних выпускников вузов, а также востребованностью цифровых решений в области образовательных технологий.

«Еще на этапе сбора заявок мы поняли, что рекордов на конкурсе будет немало. 66 474 заявки было подано на участие в «Цифровом прорыве» со всей страны — эта цифра определила масштаб конкурса. Нам удалось охватить все регионы и собрать на площадках хакатонов лучших специалистов ИТ-сферы, которые представили более 1000 проектов. Совместно с корпорациями и государственными компаниями они помогут приблизить Россию к настоящему цифровому будущему. Благодарим всех участников и экспертов! Финал конкурса станет самым крупным хакатоном в Европе», — отметил Олег Мансуров, руководитель конкурса «Цифровой прорыв».

Региональный этап конкурса «Цифровой прорыв» завершился 28 июля. Он проходил в 40 городах в течение двух месяцев. Финал конкурса состоится в Казани 27−29 сентября, где встретятся 650 команд, успешно преодолевших очный этап.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, конкурс «Цифровой прорыв"стартовал 3 апреля. Главная цель проекта — найти новые кадры для цифровой экономики по всей России. На конкурс было подано 66 474 заявки из всех регионов России.

20 мая завершился этап онлайн-тестирования конкурса, всего к тестированию были допущены 37 566 зарегистрированных участников. 19 203 человека подтвердили свои компетенции, пройдя 132 577 тестов. Отборочный этап проходил по трем направлениям: информационные технологии, дизайн, управление проектами и бизнес-анализ.

Очные мероприятия прошли с 8 июня по 28 июля в 40 городах России в формате хакатонов — соревновательных мероприятий, где специалисты в сфере информационных технологий, дизайнеры и управленцы в командах за 36 часов создавали прототипы цифровых продуктов.

Самые масштабные хакатоны конкурса прошли в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске. На полуфиналах в этих городах встретились около тысячи специалистов в сфере ИТ, менеджмента и дизайна. В десятку городов с наибольшим числом конкурсантов также попали Ростов-на-Дону, Воронеж, Симферополь, Краснодар, Самара, Нижний Новгород и Екатеринбург. В каждом из них цифровые решения в рамках хакатона разрабатывали более сотни человек.

По результатам конкурса участники смогут запустить бизнес, получить работу в ведущих компаниях страны, выиграть денежный приз для команды в размере 500 000 рублей, а также получить грант от «Фонда содействия инновациям» на развитие своего проекта. Кроме того, у конкурсантов будет возможность пройти обучение по специальным образовательным программам в «Мастерской управления «Сенеж» — образовательном центре АНО «Россия — страна возможностей».

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