Нижний Новгород, , 11:38 — REGNUM Арбитражный суд Нижегородской области признал обоснованными претензии «Московского кредитного банка» к компании «Битумное производство» и ввёл в отношении должника первый этап несостоятельности — наблюдение. Решение ответчик пытается обжаловать, дата рассмотрения апелляционной жалобы пока не назначена, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Заявитель обосновал свои требования договором поручительства. Договор был заключён в августе 2016 года по кредиту, выданному ООО «АНПЗ-ПРОДУКТ». Поручителями, помимо нижегородской компании, выступили ещё девять юрлиц и одно физлицо. В их числе — АО «Антипинский нефтеперерабатывающий завод», ООО «Нью Петрол Тюмень», ООО «Торговый дом «Мотус», ООО «Транстрейдойл», ООО «Марийский нефтеперегонный завод», ООО «Марийский нефтеперерабатывающий завод», ООО «Регион Трейдинг» («дочка» компании «Битумное производство», ООО «Нефтегазовый концерн «Альфа».

"Размер задолженности поручителя, выраженный в долларах США определён заявителем на дату введения в отношении ООО «Битумное производство» процедуры наблюдения по курсу Центрального Банка РФ в соответствии с абз. 3 п. 1 ст. 4 Закона о банкротстве и составил 2 684 091 097 руб. 88 коп. (1 доллар США = 66, 6082 руб.)», — отмечалось в материалах дела.

Временным управляющим ООО был назначен участник саморегулируемой межрегиональной общественной организации «Ассоциация антикризисных управляющих» Дмитрий Целиков (Московская область). Следующее заседание по делу, если решение первой инстанции не будет обжаловано, состоится 25 декабря 2019 года. Претензии банка на всю сумму включены в третью очередь кредиторов.

Напомним, иск подали в начале августа 2019 года. Сама компания была создана 16 лет назад, владельцами выступают директор Артём Ермоленко и АО «Нефть. Газ. Инвестиции». Основным видом деятельности указано производство нефтепродуктов. Доли числятся в залоге банка.

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