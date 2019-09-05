Екатеринбург, , 11:39 — REGNUM Одна из строительных компаний создаёт точки напряжённости в Екатеринбурге. Об этом заявил высокопоставленный источник в мэрии, сообщает ЕАН.

Неназванный чиновник заявил, что сообщество «Парки и скверы Екатеринбурга», активно протестовавшее против строительства храма Святой Екатерины в сквере у Драмтеатра, якобы представляет интересы компании-застройщика.

«Для нее важны не парки и скверы города, а создание точек напряженности», — считает источник.

Спикер обратил внимание, что сообщество не обращает внимание на предстоящую вырубку Берёзовой рощи в Академическом, где компания планирует застройку.

Напомним, ранее о связи компании и активистов заявил депутат гордумы Александр Колесников. А ещё в мае 2019 года глава компании Валерий Ананьев сказал, что застройщик не использует «черные» пиар-технологии.

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