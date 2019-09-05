Пномпень, , 11:39 — REGNUM Южнокорейская компания SPC Group, специализирующаяся на производстве продуктов питания и кондитерских изделий, выходит на рынок Юго-Восточной Азии. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

По их словам, представители SPC Group совместно с представителями камбоджийской компании HSC Group подписали соглашение о создании и деятельности совместного предприятия для открытия пекарни Paris Baguette на территории Камбоджи.

Известно, что подписание документа состоялось в столице Камбоджи, Пномпене. На сегодняшний день южнокорейская компания SPC Group управляет 430 магазинами в пяти странах, таких как Китай, США, Франция, Вьетнам и Сингапур.

Стоит отметить, что это первый случай в истории компании, когда SPC Group создает совместное предприятие для открытия франшизы вместо открытия заведения в другой стране.

Франшиза— объект договора франчайзинга, комплекс благ, состоящий из прав пользования брендом и бизнес-моделью франчайзера, а также иных благ, необходимых для создания и ведения бизнеса.