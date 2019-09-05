Южно-Сахалинск, , 11:32 — REGNUM Депутаты Сахалинской областной думы в четверг приняли во втором, окончательном чтении закон о снижении в регионе транспортного налога на 30%.

Законопроект был внесен по инициативе врио губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко. Новая льгота будет распространяться на все виды легкового транспорта независимо от мощности. К примеру, размер ежегодных платежей за автомобиль мощностью 100−150 лошадиных сил будет снижен с 5285 до 3775 рублей, мощностью до 100 лошадиных сил — с 1 тыс. до 700 рублей. С 7 до 5 тыс. рублей сократят налог на транспорт мощностью 200 лошадиных сил.

«Мы не могли не поддержать идею Валерия Лимаренко о снижении транспортного налога. О необходимости принятия подобного закона в областной думе говорили несколько лет. Теперь с этой важной для всей области инициативой выходит первое лицо региона. Я считаю, что уменьшение размеров ежегодной выплаты поможет островитянам сэкономить семейный бюджет», — цитирует слова председателя Сахалинской областной думы Андрея Хапочкина ТАСС.

В свою очередь парламентарии выступили с законодательной инициативой о снижении транспортного налога на 30% для водителей мотоциклов и мотороллеров. За принятие тех и других изменений в закон о транспортном налоге депутаты проголосовали единогласно. Уже в 2020 году жители региона будут вносить платеж за 2019 год с учетом новой льготы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по предварительной оценке, доходы областного бюджета в результате снижения ставок уменьшатся в 2019 году на 9,2 млн рублей, в 2020 году — на 170 млн, в 2021 году — 178 млн. Депутаты отметили, что налог передан с областного уровня на местный и зачисляется в дорожные фонды, поэтому дотации муниципалитетам будут увеличены на покрытие выпадающих доходов.