Бишкек, , 11:29 — REGNUM Начиная с 2016 года в Киргизии на деньги из республиканского бюджета удалось построить 16 новых зданий детских садов и 220 зданий школ, а также провести капитальный ремонт еще в 34 школах. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

В 2019 году на эти цели в республиканской казне предусмотрено 2 млрд 133 млн сомов (2,03 млрд рублей).

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По состоянию на 1 сентября 2019 года завершено строительство 14 школ, еще 27 школ должны быть достроены до конца текущего года.

Всего же до конца 2019 года планируется завершить строительство 41 школы, трех детских садов, шести спортивных комплексов и шести объектов здравоохранения. А также провести капремонт на 33 социальных объектах.

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