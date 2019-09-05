Киев, , 11:23 — REGNUM Украина по уровню экономического развития сможет быстрее догнать Польшу, если за пять лет её внутренний валовой продукт (ВВП) вырастет на 40%. Об этом 5 сентября заявил в эфире одного из украинских телеканалов член Совета Национального банка Украины Василий Фурман.

«Президент поставил задачу перед правительством достичь темпов роста экономики 5−7% в год. На протяжении пяти лет экономика должна вырасти на 40%. Это очень амбициозная, но очень классная цель. Мне хочется верить, что мы сможем догнать Польшу не через 50 лет, а намного быстрее. Мне понравилось заявление министра финансов (Оксана Маркарова — ред.) о том, что эта программа сотрудничества с МВФ будет последней для нашего государства», — напомнил Фурман.

По его словам, земельная реформа, борьба с контрабандой на таможне и легализация игрального бизнеса позволят существенно нарастить ВВП.

«Та же земельная реформа, она наболела. Она сдерживает экономический рост нашего государства и даст 1,5% (роста ВВП — ред.)… Борьба с коррупцией. Я слышал от экономических экспертов о том, что на таможне мы теряем от 5 до 10 млрд долл. Это еще 2% ВВП, если поборем коррупцию… Есть разные оценки, сколько игральный бизнес может принести в бюджет. Речь идет о 100 млрд грн. доходов в бюджет от этой реформы», — рассказал Фурман.

Он сообщил, что проведение реформ в судебной системе, правоохранительных органах, таможенной и фискальной службах позволит привлечь внутреннего и иностранного инвестора. Эксперт также призвал правительство провести приватизацию неработающих и убыточных государственных предприятий.

«У нас тысячи предприятий находятся в государственной собственности… Сегодня в подчинении «Укроборонпрома» находится более 100 предприятий. Мне сказали, что из них половина просто не работает. Их нужно приватизировать… Инвестор, который покупает предприятие, потом заводит средства, чтобы модернизировать его. Дальше инвестор нанимает десятки, сотни и тысячи людей, в зависимости от величины предприятия, чтобы люди работали… Бюджет получит налоги», — пояснил Фурман.

Как сообщалось, 2 сентября премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что в 2020 году ВВП страны вырастит не менее чем на 5%, а с 2021 года рост ВВП составит не менее 7%. По его словам, экономический рост будет достигнут за счет либерализации экономики, снижения роли государства на рынках и притока инвестиций. Он рассчитывает, что за пять лет ВВП Украины вырастит на 40%.