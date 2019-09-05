Вильнюс, , 11:20 — REGNUM Министры иностранных дел, торговли и транспорта Литвы, Латвии, Польши, Венгрии, Румынии и Болгарии договорились добиваться пересмотра «Мобильного пакета» ЕС, который осложнил правила труда в ЕС для водителей дальних грузоперевозок, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 5 сентября. Этот вопрос на проходящем в эти дни экономическом форуме в польской Крынице поднял министр транспорта и коммуникации Ярослав Наркевич.

Пресс-служба литовского ведомства отмечает, что стороны посчитали возможным пересмотр строгих правил «Мобильного пакета» из-за на 60% обновлённого состава Европарламента, через который шесть стран и договорились добиваться пересмотра ряда позиций.

Литву, Латвию, Польшу, Венгрию, Румынию и Болгарию не устраивает, что водители дальних грузоперевозок должны возвращаться в страны своей регистрации, а находясь в экспедиции останавливаться в оборудованных местах для отдыха — гостиницах и мотелях. В Литве считают это положение дискриминационным для выдавливания восточноевропейских перевозчиков с западного рынка, поскольку выполнение таких требований значительно увеличивают расходы грузовых компаний и их бизнес в странах Западной Европы становится менее рентабельным.