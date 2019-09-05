Киев, , 11:19 — REGNUM Правительству Украины нужно возвращать кредиты Международного валютного фонда (МВФ) или объяснить, почему Киев не может этого сделать. Об этом вечером 4 сентября заявила в эфире одного из украинских телеканалов представитель Кабинета министров Украины в парламенте, депутат от фракции «Слуга народа» Ирина Верещук.

«Мы готовим бюджет и готовимся к предствителям Международного валютного фонда. Хотим мы того или нет, у нас есть открытые программы по которы сегодня нужно отдавать долги. Их сегодня нужно или продолжать (погашать перед МВФ — ред.), или объяснять, почему мы не будем это делать. Нужно доказывать финансово», — рассказала Верещук.

Она также сообщила, что сегодня правительство не может обойтись без новых кредитов МВФ.

«Доходы бюджета должны быть такими, что мы можем себе позволить не занимать. Понимаем, что это утопия и на сегодня это невозможно», — сказала Верещук.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2019 года в Берлине на встрече с крупным и средним бизнесом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не будет объявлять дефолт по внешним долгам. Президент отметил, что правительство продолжит сотрудничество с Европейским банком реконструкции и развития и Мировым банком. По его словам, Украина и МВФ подготовят новую программу кредитования.