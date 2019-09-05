Киев, 5 сентября 2019, 11:19 — REGNUM Правительству Украины нужно возвращать кредиты Международного валютного фонда (МВФ) или объяснить, почему Киев не может этого сделать. Об этом вечером 4 сентября заявила в эфире одного из украинских телеканалов представитель Кабинета министров Украины в парламенте, депутат от фракции «Слуга народа» Ирина Верещук.
Она также сообщила, что сегодня правительство не может обойтись без новых кредитов МВФ.
Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2019 года в Берлине на встрече с крупным и средним бизнесом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не будет объявлять дефолт по внешним долгам. Президент отметил, что правительство продолжит сотрудничество с Европейским банком реконструкции и развития и Мировым банком. По его словам, Украина и МВФ подготовят новую программу кредитования.