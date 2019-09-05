Владивосток, , 11:18 — REGNUM В ходе пленарного заседания на Восточном экономическом форуме премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил о предоставлении кредита в сумме 1 млрд долларов на развитие Дальнего Востока, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Нарендра Моди и Владимир Путин на Восточном экономическом форуме Kremlin.ru

Читайте также: Путин и Моди посетили три павильона на «Улице Дальнего Востока» на ВЭФ

«Для того чтобы продолжать помогать развиваться Дальнему Востоку Индия предоставит кредит в размере одного млрд долларов. И это совершенно беспрецедентная мера, когда мы предоставляем такую специальную кредитную линию другой стране. Сегодняшнее заявление о предоставлении кредитной линии станет стартовой площадкой, с которой мы будем расти и развиваться на Дальнем Востоке», — сказал Нарендра Моди.

За время ВЭФ во Владивостоке между различными ведомствами и компаниями России и Индии было подписано около 50 соглашений в различных отраслях. Ожидаемый объём инвестиций составляет 5 млрд долларов.

Читайте также: Премьер Индии ответил на приглашение Путина на празднование юбилея Победы

Как сообщало ИА REGNUM, Нарендра Моди стал главным гостем V Восточного экономического форума во Владивостоке. Премьер-министр Индии вместе с Владимиром Путиным посетили судостроительный завод «Звезда» в Большом Камне, прогулялся по главной выставке форума «Улица Дальнего Востока». Президент РФ пригласил Моди на празднование 75-летия Победы в Москве 9 мая 2020 года.