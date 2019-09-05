Сеул, , 11:47 — REGNUM Ещё один южнокорейский производитель электроники — LG Electronics — объявил о скором начале продаж новейших телевизоров с экраном OLED разрешением 8К. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap. Ранее в Южной Корее подобные устройства производил лишь Samsung.

На 88-дюймовом 8К телевизоре с дисплеем OLED расположено в четыре раза больше пикселей, чем в современных 4К телевизорах, что позволяет добиться высочайшей четкости изображения. Кроме того, устройства оснащаются интеллектуальной системой, которая позволяет улучшать качество видеоматериала — это компенсирует недостаток контента для подобных телевизоров.

LG OLED 8K будет представлен 6 сентября на крупнейшей в Европе выставке потребительной электроники IFA в Берлине. Ожидается, что цена на новинку будет сопоставима с продуктом главного конкурента — Samsung. Аналогичный телевизор Samsung QLED 8K с диагональю 85 дюймов сейчас стоит 15 тысяч долларов.