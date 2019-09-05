Сеул, , 13:46 — REGNUM Крупнейший в Южной Корее производитель лапши быстрого приготовления и макаронных изделий Nongshim объявил о планах по строительству фабрики на территории США. Общая стоимость проекта оценивается в 200 млн долларов, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Соответствующее решение было принято ввиду увеличения спроса на продукцию компании на американском рынке. Фабрика станет уже второй и будет построена в Короне, штат Калифорния — первая расположена в Ранчо Кукамонга, также в Калифорнии. На фабрике будут производиться различные продукты — от сырой лапши до жареной. Как ожидается, строительство объекта завершится в 2021 году. Сейчас производственные мощности в США не удовлетворяют запросов американских потребителей. Фабрика в Ранчо Кукамонга производит только жареную лапшу под названием «Шинрамён», аналогичную «Дошираку».

Nongshim демонстрирует впечатляющие темпы роста: прибыль компании выросла со 156 млн долларов в 2015 году до 225 млн долларов в 2018 году.