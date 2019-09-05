Сеул, , 11:41 — REGNUM Крупнейшему южнокорейскому производителю электроники Samsung Electronics удалось увеличить свою долю на рынке чипов памяти, несмотря на неблагоприятную конъюнктуру. К такому выводу пришли аналитики компании Fitch, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Во втором квартале 2019 года доля Samsung на рынке чипов DRAM и NAND достигла 46% и 35% соответственно, что на 3−6% выше показателя первого квартала. Чипы памяти DRAM и NAND широко используются в компьютерах и смартфонах, которыми пользуются миллиарды людей по всему миру.

При этом положительная динамика была зафиксирована вопреки конфликту с Японией, правительство которой наложило ограничения на экспорт необходимых комплектующих, а также, несмотря на слабый спрос и снижение закупочных цен. Этого удалось добиться благодаря поиску новых поставщиков, предлагающих лучшие условия, а также с помощью диверсификации внешнеторговых направлений, полагают аналитики Fitch.