Уфа, , 11:12 — REGNUM По итогам первых семи месяцев 2019 года реализация на вторичном авторынке Уфы упала на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

В общей сложности за отчетный период на уфимском авторынке было перепродано 19 945 легковых машин. Стоит отметить, что отечественному бренду Lada принадлежит 20,9% от всего объема вторичного рынка Уфы.

Гораздо меньшая доля рынка автомобилей с пробегом в Уфе принадлежит корейским маркам KIA (6,5%) и Hyundai (6,4%). Почти не уступают им по доли рынка французский бренд Renault (6,2%) и японский Toyota (6%).

В общей сложности на пять этих брендов приходится 46% вторичного авторынка Уфы.

Напомним, по итогам первых пяти месяцев 2019 года объём рынка новых авто в Уфе снизился на 11,1%.

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