Вильнюс, , 11:01 — REGNUM Министр финансов Литвы Вилюс Шапока пообещал, что с 1 января 2020 года детские пособия будут повышены, однако не в таких размерах, как было запланировано ранее. «Я думаю, что детских денег будет больше, только пока не до конца есть договорённость в каком размере. Это в немалой степени будет зависеть от теста на реальность, который произойдёт на следующей неделе — от обновлённого экономического прогноза», — заявил Шапока сегодня, 5 сентября, в эфире радиостанции Žinių radijas.

По его словам, этот прогноз «снимет розовые очки». «Мы точно придём к соглашению, что бюджет следующего года должен быть бюджетом реальности», — сказал он, комментируя решение правительства предложить повысить детские пособия до 60 евро, а не до 70 евро, как это было запланировано.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2019 года каждому ребёнку до 18 лет вне зависимости от финансового положения семьи, в которой он растёт, государство выплачивает по 50 евро. У многодетных семей или семей, которые находятся в тяжелом финансовом положении, выплаты выше и другой коэффициент расчёта.

Изначально власти Литвы собирались с 2020 года платить уже по 100 евро в месяц на ребёнка, однако быстро отказались от этой идеи. Единственные, кто категорически настаивал именно на 100 евро была фракция партии Избирательной акции поляков Литвы — Союза Христианских семей, которая в итоге вошла в правящую коалицию с условием, что размер детских денег будет повышен именно до этого уровня. В итоге власти решили повысить выплаты до 70 евро, а сейчас — уже до 60 евро.