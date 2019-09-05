Эр-Рияд, , 13:12 — REGNUM Капитализация ценных бумаг, торгуемых на бирже Саудовской Аравии выросла в августе на 20,8% по сравнению с июлем, а объем сделок заключенных иностранными инвесторами превысил объем покупок инвесторами из Саудовской Аравии и других стран Персидского Залива. Об этом сообщает саудовское новостное издание Ashark Al-Awsat.

Саудовская Аравия Иван Шилов © ИА REGNUM

Значительный рост капитализации произошел после того, как саудовский рынок завершил второй и последний этап присоединения к индексу развивающихся рынков MSCI. Общая стоимость акций, проданных за август, составила 21 миллиард долларов, а общая капитализация фондового рынка на конец этого периода достигла 506,6 миллиардов долларов.

Увеличение активности на саудовской бирже происходит на фоне роста стоимости активов государственных и частных инвестиционных фондов королевства. Во втором квартале этого года она достигла уровня 86,1 миллиарда долларов, в то время как в первом квартале составляла только 82,6 миллиардов долларов.