Владивосток, , 10:50 — REGNUM Австралийские инвесторы рассматривают Забайкалье как перспективный регион для взаимовыгодного сотрудничества в сферах сельского хозяйства и в области добычи полезных ископаемых. Об этом сегодня, 5 сентября, в ходе переговоров с врио губернатора региона Александром Осиповым на Восточном экономическом форуме заявилновый посол Австралии в России Грейм Михан, сообщает пресс-служба забайкальского губернатора.

Как пояснил посол, австралийские инвесторы планируют организовать в Забайкалье производство, которое будет обслуживать горнодобывающие компании и подготавливать соответствующие материалы для проведения горновзрывных работ.

«Наши предприниматели хорошо понимают, как работать, несмотря на удаленность территорий», — отметил Грейм Михан.

Подводя итоги переговоров министр инвестиционного развития края Михаил Чуркин отметил, что подобные встречи помогут Забайкалью преодолеть годами сложившуюся изоляцию региона от мирового бизнес-сообщества.

Напомним, в июне 2019 года в Чите началось строительство СЭС «Орловский ГОК» и СЭС «Балей» совокупной мощностью 30 МВт. Проект реализуется с участием партнеров из Австрии.

«В 2017 году мы вместе с Green Source Consulting GmbH убедили австрийского инвестора Core Value Capital выкупить квоты в составе портфеля проектов строительства СЭС общей мощностью 135 МВт. 60 МВт (или четыре станции по 15 МВт) из этого портфеля уже построены в Астраханской области и работают на оптовом рынке электроэнергии и мощности. Еще 75 МВт (пять станций) сейчас строятся в Чите и различных населенных пунктах республики Бурятия», — рассказал EastRussia генеральный директор компании-участника проекта — ООО «Вершина Девелопмент» Павел Шевченко.

Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит во Владивостоке, на острове Русский. В нём принимает участие более 8 тыс. представителей 65 стран мира. В его рамках Забайкалье уже заключило раз соглашений на суммы в несколько миллиардов рублей.

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