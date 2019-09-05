Варшава, , 10:44 — REGNUM Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG не собирается заключить соглашения с Газпромом на покупку газа после 2022 году. Такое заявление во время Международного экономического форума в Крынице-Здруй сделал глава компании Петр Вожняк.

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«В 2020 году истекает срок ямальского контракта. Мы не собираемся его продлевать с партнером, каким является Газпром. В последние годы он оказался недостаточно надежным», — приводит издание Sputnik слова Вожняка.

По его словам, причиной такого решения стала цена за газ, которая, как отметил глава PGNiG, якобы завышена. При этом Вожняк отметил, что PGNiG открыта для предложений и готова их рассмотреть, если таковые поступят.

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По мнению аналитиков, подобными заявлениями Варшава надеется выторговать себе более выгодную цену на газ.

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Напомним, соглашение на поставку газа между в Польшу между PGNiG и Газпромом было подписано в 1996 году. Срок его действия истекает в 2022 году. В 2018 году PGNiG получил из России на 0,62 миллиарда кубометров природного газа меньше, чем в 2017 году (на 6,4%). Импорт из России составил около 9,04 миллиарда кубометров.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года Польша заключила контракт на поставку 29,5 млн тонн сжиженного природного газа из США. Выполнение контракта началось с 2019 года.

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