5 сентября 2019 | Время чтения 3 мин

Компания, с 1954 года проектировавшая и выпускавшая суда разных модификаций, чьи «детища» ходят по морям под флагами многих стран мира, пытается обанкротиться. АО «Внешнеторговое объединение «Судоимпорт» второй раз за полгода обратилось в суд с соответствующим иском.

Анастасия Степанова, , 11:46 — REGNUM Вот уже второй раз за 2019 год крупнейший и старейший судостроитель России, с конвейера которого сошли многие известные суда, в том числе и рыбопромысловики, пытается обакротится. За полгода АО «Внешнеторговое объединение «Судоимпорт» уже дважды обращалось в суд с иском о собственном банкротстве.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

В конце июля 2019 года суд вернул первый иск объединения, так как истец сам попросил о возврате. До этого иск был оставлен без движения из-за недочётов.

3 сентября 2019 года в Арбитражный суд Москвы поступило повторное заявление о собственном банкротстве от АО «Внешнеторговое объединение «Судоимпорт», которое работает на рынке с 1954 года. Этот иск пока не принят к производству.

О компании

«Многим российским и зарубежным судостроительным и судоходным компаниям широко известно Внешнеэкономическое объединение «Судоимпорт». Моряки и речники России и стран бывшего СССР плавали или работают в настоящее время на судах, построенных по заказам этого объединения», — именно так говорится на официальном сайте самой компании.

«Судоимпорт» было одним из немногих судостроителей, которое активно пополняло и речной, и морской, и научно-исследовательский, и рыбопромысловый флот. Известно, что компанией было выпущено свыше 12 тыс. судов и прочих плавучих средств, в том числе ушедших в Кувейт, Англию, Германию, Китай, Голландию и другие страны. Сухогрузы, танкеры, рыбопромысловые танкеры.

Рыбный промысел Иван Шилов © ИА REGNUM

Известно, что в сентябре 2005 года компания подписала пятилетний контракт с ФГУП «Росморпорт». По нему она должна была спроектировать и построить различные суда, в том числе линейные ледоколы.

По данным ЕГРЮЛ, в своей нынешней форме компания учреждена в августе 1999 года, когда был приватизирован одноимённый ГУП. Уставный капитал АО — 116 410 рублей. АО в разные годы выступало учредителем ЗАО «Трал» (Нижний Новгород) и ЗАО «Инфлотель» (Москва). Оба на сегодня ликвидированы.

К слову, директор компании Михаил Максименко является членом научно-экспертного совета Морской коллегии при правительстве РФ.

Дела судебные

Судя по судебной базе, каких-то особых предпосылок к банкротству, как то — иски от кредиторов, попытки взыскать долги госорганами, — не было. Последний дорогостоящий иск к «Судоимпорту» рассмотрели в 2011 году и тот в пользу компании. А в марте 2012 года решение устоялось в вышестоящих инстанциях.

В октябре 2011 года Минфин России проиграл иск к ОАО «Мурманский траловый флот» и АО «Внешнеторговое объединение «Судоимпорт» «о взыскании 13 163 436 000 руб. 00 коп. и 1 150 406,73 евро по курсу Банка России на дату исполнения решения». Третьим лицом в споре был Внешэкономбанк (на сегодня — ВЭБ. РФ). Этот спор взял своё начало в 1993 году, когда между «Судоимпортом», действующим в интересах ОАО «МТФ», и фирмой А. В. Haat (Германия) были заключены контракты на строительство шести рыбопромысловых судов. Контракты вошли в программу внешних заимствований, утвержденную российским правительством. ВЭБ профинансировал их.

Министерство финансов Дарья Антонова © ИА REGNUM

В судебном деле 2011 года уточнялось, что ОАО «ВО «Судоимпорт» не являлось стороной долговых обязательств, выступая заказчиком судов, а по договору от 1993 года с ОАО «МТФ» было агентом по приобретению кораблей для Мурманского тралового флота. Более того, суд пришёл к выводу, что «положения ст. 167, 1103 ГК РФ не применимы и правовых оснований для взыскания с ОАО «Судоимпорт» комиссионного вознаграждения в качестве неосновательного обогащения, подлежащего возмещению в доход федерального бюджета, не имеется».

Таким образом, претензии к компании были сняты.

В 2019 году судостроитель неожиданно обратился в суд с иском о собственном банкротстве. Дата слушаний неизвестна, да и сам иск пока не принят к производству.