Анкара, , 14:26 — REGNUM Один из важнейших курортов Турции Памуккале, входящий в список всемирного наследия ЮНЕСКО, с июня по август 2019 года посетило 1,1 млн иностранных и местных туристов. С начала 2019 года в Памуккале прибыло 1,8 млн посетителей. В 2017 году посетивших регион туристов было 1,5 млн, а в 2018 — 2,1 млн.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, глава общества туристических отелей Денизли Гази Мурат Шен заявил: «Те, кто на праздники ездили в города эгейского и средиземноморского побережья, заезжали и в Памуккале. В этом году туристический сезон по всей стране выдался очень удачным».

Гази Мурат Шен подчеркнул: «Впервые в истории за один месяц Памуккале посетило более 400 тыс. человек. По сравнению с данными аналогичного периода прошлого года мы видим рост на 23%. До конца года мы поставили себе цель принять до 3 млн туристов».