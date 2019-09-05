Анкара, , 13:38 — REGNUM Министр торговли Турецкой Республики Рухсар Пекджан заявила, что, несмотря на неблагоприятные глобальные условия, благодаря активному наращиванию внешней торговли и успешному туристическому сезону, экономика страны впервые за долгое время добилась положительного сальдо платежного баланса.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Рухсар Пекджан отметила, что турецкая экономика, быстро перешедшая от дефицита платёжного баланса к профициту, все меньше нуждается во внешнем кредитовании. По ее словам, огромную роль в этом играет экспортная политика, добившаяся в первом квартале 2019 года 12,1% его вклада в общий экономический рост страны, и 7,4% — во втором квартале.

Министр добавила: «В августе 2019 года наш экспорт вырос на 1,69%, достигнув 13,15 млрд долларов. Импорт снизился на 2,7%, составив 15,5 млрд долларов. Среди импортёров наших товаров лидируют Германия (1,21 млрд долларов, рост на 0,95%) и Великобритания (1,038 млрд долларов, рост на 12,43%). Наш экспорт в ЕС составил 6,362 млрд долларов, продемонстрировав рост на 7,53%. На ЕС, таким образом, пришлось до 48,4% всего нашего экспорта».