Новосибирск, , 10:32 — REGNUM Губернатор Новосибирской области Андрей Травников на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке обсудил с президентом АФК «Система» Владимиром Евтушенковым вопросы цифрового развития, цифровой трансформации, развития электронных систем и оздоровления компании «Сибмост». Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

В частности, во время рабочей встречи рассматривался вопрос завершения строительства в 2019 году путепровода через железную дорогу «Омск — Новосибирск» на 6 км. автодороги «Коченёво — совхоз Коченёвский» в Коченёвском районе. А также соглашения с компаниями «Ситроникс» и МТС — для реализации в Новосибирской области проектов «Умный город», «Умное освещение», «Умный светофор» и «Безопасный город».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 4 сентября, губернатор Новосибирской области Андрей Травников на ВЭФ обсудили развитие новосибирского аэропорта «Толмачёво» с главой «Корпорации АЕОН» Романом Троценко.

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