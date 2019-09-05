Ульяновск, , 10:32 — REGNUM Пять самолётов Ил-76МД-90А будут выпущены ульяновским заводом «Авиастар-СП» (входит в Объединённую авиастроительную корпорацию) в 2019 году, сообщила пресс-служба предприятия.

Накануне на заводе прошло совещание, посвященное перспективам развития авиационного производства. В нём принял участие генеральный директор ПАО «Ил» Юрий Грудинин. Он сообщил, что в 2019 году уже сдано три самолёта Ил-76МД-90А и до конца года будут сданы ещё два. Кроме того, предприятие запустило поточную линию и приступило к отработке всех станций по технологическому процессу.

«С запуском поточной линии уже создано 235 дополнительных высокотехнологичных рабочих мест. При этом и на текущее производство необходимо порядка 600−700 человек», — сказал глава «Ильюшина».

Добавим, производственная программа предприятия на 2020 — 2022 годы включает выполнение государственного оборонного заказа и потребует дополнительного привлечения около 1,5 тысяч человек.

Читайте также: Более сотни Ил-76 закупит Минобороны РФ за десять лет

Читайте ранее в этом сюжете: В России ускоряют производство тяжёлых самолётов Ил-76МД-90А