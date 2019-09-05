Симферополь, 5 сентября 2019, 10:32 — REGNUM Проблема устойчивого водоснабжения и строительства канализационных очистных сооружений по всему Крыму, особенно на побережье, должна стать приоритетной в ближайшие годы. Такое мнение на своей странице в Facebook 4 сентября высказал депутат крымского Госсовета Сергей Шувайников.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Госсовета РК заявил о том, что Роспотребнадзор даёт неполные данные или не имеет полных данных обо всех видах и случаях инфекций, которым люди подвергаются после купания в море на южном берегу Крыма, особенно дети.
Читайте ранее в этом сюжете: В Крыму не контролируют проблему энтеровирусной инфекции — депутат