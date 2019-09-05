Симферополь, , 10:32 — REGNUM Проблема устойчивого водоснабжения и строительства канализационных очистных сооружений по всему Крыму, особенно на побережье, должна стать приоритетной в ближайшие годы. Такое мнение на своей странице в Facebook 4 сентября высказал депутат крымского Госсовета Сергей Шувайников.

«Должна быть отдельная федеральная целевая программа. Без этого развитие Крыма, особенно как курорта и здравницы, будет постоянно тормозиться», — отметил Шувайников.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Госсовета РК заявил о том, что Роспотребнадзор даёт неполные данные или не имеет полных данных обо всех видах и случаях инфекций, которым люди подвергаются после купания в море на южном берегу Крыма, особенно дети.

«Почему серьёзно об этой опасной проблеме и её истоках никто не хочет говорить и принимать меры? Доколе наши дети будут подвергаться рискам? Да и взрослые тоже», — отметил Шувайников.

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