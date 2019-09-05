Майкоп, , 10:28 — REGNUM На Юге России в скором времени будет решен вопрос дефицита электроснабжения. На днях положительное заключение о строительстве самого мощного в России ветропарка выдал Ростовский филиал Главгосэкспертизы России, сообщили ИА REGNUM 5 сентября в ведомстве.

Согласно проекту будут переустроены высоковольтные линии электропередачи и построены новые участки ВЛ 220 кВ «Армавир — Центральная» и «Центральная-Ветропарк», которые находятся на территории Адыгеи и Краснодарского края.

Как сообщало ИА REGNUM, проект ветропарка в Адыгее начали реализовывать в 2018 году. Специалисты подсчитали, что он сможет сократить энергодефицит республики на 20%. Первую очередь ветропарка планировали запустить еще во втором квартале 2019 года. Однако сроки строительства из-за паводка в 2018 году перенесли на сентябрь 2019 года.

Стоит отметить, что в последние годы проекты ветропарков успешно реализуются в нескольких субъектах РФ, в том числе на территории Ставропольского и Краснодарского краем, Адыгеи и Ростовской области.

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