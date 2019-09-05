Владивосток, , 10:30 — REGNUM Выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке президент России Владимир Путин подчеркнул важность сегодняшней открытости Дальнего Востока, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Раньше, особенно в годы Великой Отечественной войны, Дальний Восток имел военное значение и был закрытой территорией. Развития, особенно социального, здесь практически не было. Но сегодня ситуация кардинально изменилась. Дальний Восток открыт для сотрудничества со странами АТР, он развивается, — сказал президент.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке с 4 по 6 сентября проходит юбилейный Восточный экономический форум.