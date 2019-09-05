Киргизская Республика, , 10:22 — REGNUM На модернизацию информационной системы рынка труда в Киргизии правительство республики выделил 22 млн сомов ($315 тыс.). Об этом 5 сентября заявил статс-секретарь министерства труда и социального развития Киргизии Каныбек Адиев, сообщает издание АКИPress.

Алексей Корзухин. Девочка. 1877

По его словам, в настоящее время на учете состоят 103 тыс. безработных. С начала года трудоустроились 14,38 тыс. человек. Адиев считает, что информационная система будет содействовать в трудоустройстве безработных граждан.

Кроме того на выделенные средства планируется создать базу данных детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на конец мая 2019 года на учете в органах службы занятости в Киргизии состояло 99,5 тыс. человек, что на 19,2% больше по сравнению с апрелем 2018 года.

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