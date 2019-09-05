Ульяновск, , 10:17 — REGNUM В Ульяновской области по делу о банкротстве МУП «ЖКХ Майнское» хотят привлечь к субсидиарной ответственности по долгам предприятия. Об этом сообщает конкурсный управляющий, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Отмечается, что конкурсный кредитор в лице общества «Ульяновскэнерго» подал в Арбитражный суд Ульяновской области заявление о привлечении к субсидиарной ответственности администрации Майнского района и Елены Комаровой «в размере требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов, а так же требований кредиторов по текущим платежам».

В Арбитражном суде региона заявление зарегистрировано 29 августа 2019 года. Дата судебного заседания пока не назначена. В случае удовлетворения иска долги могут быть погашены за счёт бюджета района, то есть за счёт налогоплательщиков муниципалитета.

Отметим, что предприятие решением суда было признано банкротом в сентябре 2016 года, открыто конкурсное производство. С иском о признании должника банкротом обратилось в 2015 году «Ульяновскэнерго», сумма требований энергетиков составляла на тот момент 20 424 784 рублей 20 копеек.

По данным ЕГРЮЛ, МУП «ЖКХ Майнское» зарегистрировано в 2006 году. Уставной капитал составляет 145 691 рублей, единственным учредителем является администрация Майнского района Ульяновской области. Основной вид деятельности — производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными.