Владивосток, , 10:19 — REGNUM Участие в 15 перспективных проектах в нефтегазовой отрасли предложила «Роснефть» японским партнёрам. Об этом сообщил глава госкомпании Игорь Сечин во время выступления 5 сентября на круглом столе в рамках ВЭФ-2019.

Сечин пояснил, что это проекты по разведке и добыче нефти и газа, переработке нефти и нефтехимии, в частности, предложения по хранению нефти и нефтепродуктов в Японии. Еще один из проектов — «Восток-Ойл», объединяющий ресурсную базу ряда красноярских месторождений.

Он добавил, что пакет налоговых стимулов, которые позволят реализовать потенциал Красноярского края, прорабатывает правительство РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 сентября во время встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ на полях ВЭФ президент РФ Владимир Путин назвал отношения двух стран стабильными и динамично развивающимися. Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин заявил, что Россия ждет согласия Японии на предложенную отмену виз между странами для туристических поездок.

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