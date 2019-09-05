Архангельск, , 10:06 — REGNUM Новое производство большеформатной фанеры запустил в Новодвинске Архангельский фанерный завод, сообщила пресс-служба российского Фонда развития промышленности (ФРП).

Общая стоимость проекта составляет 350 млн рублей, из них 150 млн рублей предоставлены предприятию по линии ФРП на приобретение технологического оборудования. Отмечается, что инвестиции позволили предприятию расширить производство на 15 тыс. кубометров в год — до 150 тыс. кубометров продукции.

Выпускаемая продукция предназначена для строительства и производства мебели, при этом около 75% объёма фанеры будет поставляться на экспорт в Азербайджан, Великобританию, Германию, Египет и другие страны.

Ранее заёмщик ФРП из Пензенской области запустил первую очередь производства эластичного пенополиуретана.

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