Ростов-на-Дону, , 09:57 — REGNUM Ростовские власти приступили к разработке проекта планировки территории на Театральном спуске, где планируется построить дорогу. Новая транспортная артерия станет частью проекта по продлению набережной. Об этом журналистам сообщил исполняющий обязанности сити-менеджера Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.

Проект новой дороги, по словам временного главы администрации будет готов в текущем году. Тогда станет известно, чьи дома погорельцев, чьи дома пострадали от августовского пожара 2017 года, будут выкуплены.

После того, как ростовскую набережную и Театральную площадь удастся связать прямой пешеходной зоной, появится возможность создать музей, детский сад.

«В Ростове нет аналогичной по ширине пешеходной зоны. Реализовать это всё можно в ближайшие три-четыре года. Сначала планировка, потом выкуп, потом проектирование, дальше деньги и сама работа», — цитирует Логвиненко портал donnews.ru

ИА REGNUM ранее сообщало, что ростовские власти после утверждения проекта новой дороги приступят к выкупу участков у пострадавших. Выкуп будет производиться по рыночной стоимости.

Напомним, материалы уголовного дела о крупнейшем пожаре на Театральном спуске направлены в суд. Обвинения предъявлены трём фигурантам.

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