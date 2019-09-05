Ульяновск, , 09:57 — REGNUM В Ульяновской области пересмотрят стандарты оформления городов в части наружной рекламы. Связано это с появлением «зон рекламной пустыни», особенно на промышленных площадках, где «элементарно нет названий улиц и домов». Об этом сообщил на своей странице в Фейсбуке губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.

Глава региона признал, что в области устарел формат регулирования деятельности заказчиков и рекламопроизводителей, поэтому нужны изменения на законодательном уровне, в том числе пересмотр стандартов оформления городской среды. По мнению главы региона, они должны представлять собой «не средство наказания», а отражение «общих правил игры».

Региональные власти подчёркивают, что рекламное оформление должно быть качественным. Особое внимание будет обращено на оформление промышленных площадок, «где элементарно нет названий улиц и номеров домов».

«Я бы назвал такие места «зонами рекламной пустыни», — сказал Сергей Морозов, констатировав, что такая ситуация складывается даже в тех местах, где «находятся великолепные предприятия — локомотивы нового промышленного развития».

В качестве примера он привёл промышленные площадки авиационно-промышленного комплекса, территории на Московском шоссе и улице Хваткова.