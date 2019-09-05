Сеул, , 09:53 — REGNUM Министерство продовольствия, сельского лесного и рыбного хозяйства Южной Кореи и Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corporation (aT) получили официальное разрешение на поставку женьшеня в ОАЭ. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

По их словам, ранее из Южной Кореи в страны Ближнего Востока экспортировались продукты, содержащие экстракт женьшеня, такие как чай, конфеты и напитки, однако чистый женьшень будет поставляться впервые.

«Данное разрешение удалось получить благодаря усилиям по решению рабочих проблем южнокорейских компаний, работающих на рынке, — отметил глава aT. — В будущем мы надеемся поддержать распространение продуктов с содержанием женьшеня на всем Ближнем Востоке».