Владивосток, , 09:46 — REGNUM В России начнут создавать «регуляторные песочницы» для бизнеса. Об этом, сегодня, 5 сентября, заявил замглавы Минэкономразвития Савва Шипов на ВЭФ-2019, передает ТАСС.

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«Регуляторные песочницы» будут создаваться за 180 дней, срок их действия составит до трех лет. По словам Шипова, это позволит бизнесу быстро приступать к тестированию новых технологий.

«Результатом действия «песочницы» должно стать внедрение цифровых инноваций в экономику на всей территории России», — отметил замминистра.

Справка ИА REGNUM:

«Регуляторные песочницы» — это специальные правовые режимы для бизнеса. Минэкономразвития РФ подготовило законопроект «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций».

Как сообщало ИА REGNUM, свыше 1,6 трлн рублей потребуется на реализацию национального проекта «Цифровая экономика» до конца 2024 года.

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