Владивосток, , 10:13 — REGNUM Во Владивостоке на острове Русский на Восточном экономическом форуме началось ключевое мероприятие — пленарное заседание, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Владмир Путин Kremlin.ru

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В пленарном заседании V ВЭФ принимают участие президент РФ Владимир Путин, а также главный гость форума премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Монголии Халтмаагийн Баттулга, премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад, премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

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Модерирует пленарное заседание юбилейного Восточного экономического форума российский телеведущий Сергей Брилёв. Изначально организаторами мероприятия было заявлено, что проведёт главное мероприятие ВЭФ ведущего ABC News Джордж Стефанопулос. Почему произошла замена модератора пленарного заседания ВЭФ не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, с 4 по 6 сентября во Владивостоке на острове Русский проходит V Восточный экономический форум. Насыщена не только деловая программа саммита. Гости и участники ВЭФ принимают участие в спортивных и культурных мероприятиях. По планам организаторов форум в 2019 году посетят более 8 тыс. участников из 65 стран мира.

В рамках форума президент РФ Владимир Путин провёл заседание Госсовета, основной темой которого стало обсуждение национальной программы по развитию Дальнего Востока. Глава государства провёл двусторонние встречи со своими иностранными коллегами, по результатам которых подписан ряд соглашений.