Ульяновск, , 09:40 — REGNUM В Ульяновской области разработают стратегию развития единого парковочного пространства. Пилотами станут Ульяновск и Димитровград. Соответствующее поручение дал губернатор Ульяновской области Сергей Морозов на совещании «по вопросу упорядочения парковочной деятельности», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Создание единого парковочного пространства включает несколько направление. В первую очередь, будет проанализировано региональное законодательство, в том числе в части пресечения нелегальной парковочной деятельности. Также будет изучен опыт других регионов, где пошли по этому пути и внесли соответствующие изменения в градостроительные нормы, прописав условия к застройщикам по созданию сети парковок.

В качестве примеров были приведены Рязань, Белгород, Тюмень, Калуга, Санкт-Петербург, Москва. Вице-губернатор Сергей Люльков сообщил, что будет учитываться «положительный опыт» данных городов. И парковочное пространство «будет отличаться единым архитектурным обликом — осветительным оборудованием, разметкой, оградительными элементами, барьерами, ограничителями движения».

Отметим, что в августе 2019 года губернатор Ульяновской области Сергей Морозов на своей странице в Инстаграмме отмечал, что «проблема нелегальных парковок — большой раздражитель для городских жителей». По его словам, сложилась «вопиющая ситуация и абсолютно безобразное отношение к парковочным пространствам», особенно в спальных районах. Глава региона высказал мнение, что жителей «загоняют на непонятные парковки под страхом порчи автомобиля, а кому-то успевают его испортить, но при этом никто не несёт ответственность за сохранность машин на этих так называемых парковках». И поручил «проработать варианты по созданию единого и законопослушного парковочного пространства».