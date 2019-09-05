Владивосток, , 09:48 — REGNUM Глава Приморья Олег Кожемяко на Госсовете при президенте РФ Владимире Путине озвучил инициативу о введении штрафов для тех, кто относится с пренебрежением к профосмотрам и диспансеризации, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Нужно законодательно закрепить ответственность граждан за своё здоровье. Профилактика заболеваний в несколько раз снижает затраты на дорогостоящее лечение. А самое главное — улучшает ситуацию со смертностью и инвалидностью», — пояснил Кожемяко своё предложение на заседании Госсовета 4 сентября на Восточном экономическом округе.

Также губернатор обратил внимание, что Приморье нуждается в медицинском высокотехнологичном центре, в строительстве которого готовы участвовать японцы.

Как сообщало ИА REGNUM, руководитель приморской делегации на ВЭФ-2019 Олег Кожемяко предложил президенту РФ Владимиру Путину несколько мер по привлечению и развитию Дальнего Востока, в их числе возвращение системы распределения выпускников, строительство государственного арендного жилья и др.