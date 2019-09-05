Ростов-на-Дону, , 09:38 — REGNUM В Таганроге (Ростовская область) компании «Лемакс» и «Технология света» реализуют проекты, которые дополнили список «100 губернаторских инвестиционных проектов». Сумма вложений оценивается в 1,3 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба донского губернатора.

Так, «Лемакс» планирует запустить производство стальных панельных радиаторов с объемом инвестиций 765,5 млн рублей. Ввод второй очереди предприятия намечено на июль 2020 года.

«Технология света» вложит 515 млн рублей на созданию современного высокотехнологичного производства светильников из литьевого корпуса.

В настоящее время в перечень «100 губернаторских инвестиционных проектов» включено 56 проектов с общим объемом инвестиций в 357,8 млрд рублей.