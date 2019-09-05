Симферополь, , 09:37 — REGNUM Власти Крыма намерены вне очереди обеспечивать местами в детских садах полуострова детей медицинских сотрудников. Об этом 4 сентября на заседании коллегии минздрава региона заявил глава РК Сергей Аксёнов.

«Уверен, нашу инициативу поддержат на федеральном уровне… Мы должны сформировать такую позицию, чтобы наши медработники смогли чувствовать себя не хуже, чем в частных клиниках», — отметил глава РК.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Крыма предложили закрепить всё население полуострова за частными клиниками.

Подробности: Глава Крыма предложил «прикрепить» жителей к частным клиникам