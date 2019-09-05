Пекин, , 09:40 — REGNUM В Китае идёт подготовка к выпуску первой в мире государственной цифровой валюты, сообщает China Daily.

По словам пожелавшего остаться неизвестным чиновника Народного банка КНР, на первом этапе цифровая валюта центрального банка (CBDC) предназначена только для расчетов на внутреннем рынке. Затем её курс планируется привязать к физическим деньгам, но для создания механизма трансграничных транзакций будет нужна координация с зарубежными партнёрами Китая.

Отмечается, что новый вид денег будет выпущен в цифровом виде и станет законным платёжным средством, обеспеченным резервами ценных активов, аккумулированных на счетах Центрального банка Китая.

Варианты расчётов цифровой валютой уже проходят тестирование.