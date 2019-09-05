Янгон, Мьянма, , 09:38 — REGNUM Южнокорейская компания POSCO International завершила строительство второго завода в Мьянме. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

По их словам, новый комплекс по переработке риса был построен в округе Иравади, недалеко от порта Янгон.

Производственная мощность комплекса составила 86 тыс. тонн в год. Кроме того, благодаря недавнему приобретению местного завода по переработки, совокупная производственная мощность предприятий компании в Мьянме увеличится до 100 тыс. тонн в год.

Представители POSCO International надеются, что смогут не только наладить экспорт продукции в Китай, страны Ближнего Востока и Европы, но и улучить качество местной продукции.