Киев, , 09:26 — REGNUM Объемов валютных переводов физических лиц на Украину за январь-июль 2019 года составил 106,3 млрд грн, что по официальному курсу составляет 4,2 млрд в долларовом эквиваленте.

Соответствующие данные обнародовало украинское министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства, передает корреспондент ИА REGNUM 5 сентября.

Источник уточняет, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем переводов физлиц вырос на 13,2%.

В министерстве отметили, что рост объем переводов на Украину одним из ключевых факторов роста объемов внутренней торговли.

ИА REGNUM напоминает, что согласно данным, озвученным в конце августа, в Польше с начала года легально трудоустроились 644 тысяч иностранцев, из которых 484 тысяч — граждан Украины. В общей же сложности по различным схемам в Польше работают более 2 млн украинцев.

Также в конце августа стало известно, что Чехия удвоила квоту для приема работников из Украины — с 19,6 тыс. до 40 тыс. человек.

Экономический советник президента Зеленского Олег Устенко констатировал, что Украина продолжает терять трудовые ресурсы, что несет серьезные риски и угрозы для страны. По его мнению, если нынешние темпы оттока человеческого ресурса сохранятся, то выполнение амбициозной задачи, поставленной президентом по резкому наращиванию темпов экономического роста, окажется в принципе невыполнимым.

В 2018 году объем денежных переводов на Украину от физических лиц составил 10,888 млрд долларов, что на 17,5% выше показателя за предыдущий год.