Самара, , 09:35 — REGNUM Авиаперевозчика, который будет осуществлять прямые рейсы из Самары в Париж, намерено найти правительство Самарской области. Об этом стало известно из официального постановления областного правительства.

В документе говорится, что перевозки будут осуществляться для повышения инвестиционной и туристической привлекательности Самарской области.

За один перелет авиакомпании из областного бюджета будет возвращено 750 тыс. рублей. Такое возмещение затрат предусмотрено для четырех оборотных рейсов в месяц.

Согласно условиям, перевозчик не должен быть иностранной компанией, либо компанией, зарегистрированной в офшоре.

Если же заявки подадут несколько авиакомпаний, то предпочтение отдадут той, которая запросит меньшую компенсацию.